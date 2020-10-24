Тарзан в стихах обратился к «топчущим любовь» хейтерам

Москва, 24 октября. Стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, в стихотворной форме обратился к "топчущим любовь" хейтерам. Строки он опубликовал в Instagram.

В зарифмованных строках стриптизер посетовал, что небу "плевать" на заботы людей, которые при этом «полны зависти и подлости».

"Тебе кричал я, но напрасно, мольбы мои слышны едва ли", — написал Тарзан.

Намекнул стриптизер и на хейтеров, которые после скандала вокруг его измены супруге, певице Наташе Королевой принялись "топтать" их любовь.

Как отметили в Telegram-канале "НеМалахов", никто еще "так не извращал пятистопный ямб". Фанатам при этом творчество Тарзана понравилось. Они похвалили его за талант и пожелали звездной семье благополучия.

О романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко стало известно в начале сентября. Девушка — давняя поклонница стриптизера и не раз бывала на его выступлениях. На одном из шоу они и познакомились. Королева простила мужа, поскольку уверена, что он стал жертвой профессиональной мошенницы.

Певица заявила, что секс-скандал настолько сильно ударил по их семье, что Тарзан несколько дней провел в реанимации. По ее словам, последней каплей стало "предательство" телеведущего Андрея Малахова, который выпустил материал о ситуации в звездной семье.