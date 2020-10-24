Замглавы московской таможни арестован на 2 месяца по делу о крупной взятке

Москва, 24 октября. Пресненский районный суд Москвы арестовал замглавы столичной таможни Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в 500 тыс. рублей, сообщил источник ФАН.

Согласно решению суда, под стражей Цуканов останется до 23 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, замначальника московской таможни был задержан сотрудниками ФСБ накануне при получении взятки в 500 тыс. рублей. Эту сумму он,по версии следствия, требовал от сотрудника компании "Меховой мир" за допуск к конфискованным в ходе проверки товарам.