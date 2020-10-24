Киргизия поддерживает расширение российской авиабазы «Кант»

Бишкек, 24 октября. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что власти республики готовы обсуждать вопрос о расширении российской авиабазы "Кант", передает РИА Новости.

По его словам, Киргизия готова обсуждать данный вопрос, если подобное предложение поступит от российской стороны или Организации договора о коллективной безопасности.

"Что касается базы "Кант", то наша твердая позиция — сохранение этой базы", — сказал Казакбаев.

Он также добавил, что Бишкек признателен российской стороне за поддержку, которую Москва оказывала в период политического кризиса, разгоревшегося после выборов.

"Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", — подчеркнул Казакбаев.

Стоит отметить, что российская авиабаза "Кант" размещена в Киргизии рамках Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Деятельность авиабазы направлена на обеспечение безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.