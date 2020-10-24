Приходько впервые раскрыла подробности скандального ухода от Меладзе

Киев, 24 октября. Заслуженная артистка Украины и участница Евровидения-2009 от России Анастасия Приходько рассказала, как осталась без средств к существованию из-за своего продюсера Константина Меладзе.

Приходько пришла на Youtube-шоу "Ужин с Дороти" к журналистке Алине Доротюк. Певица впервые раскрыла подробности скандального ухода от Меладзе. Она рассказала, что известный украинский продюсер обратил на нее внимание после победы на "Фабрике звезд". Эффектная брюнетка, напоминающая певицу Надежду Грановскую из группы "Виа Гра", сразу заинтересовала Меладзе. Он верил, что Приходько ждет мировая слава.

В 2009 году девушка представляла Россию на международном конкурсе Евровидение. Она исполнила песню "Мамо", но по итогам голосования заняла лишь 11 место. Меладзе считал, что у девушки высокие шансы на победу, но она не оправдала его ожиданий.

"Все, не было больше интереса продвигать такой проект, как я", - заметила Приходько.

Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и певица оказалась за бортом шоу-бизнеса. Меладзе даже в какой-то степени "перекрыл ей кислород", считает украинская звезда. Он отдал песню "Мамо" певице Таисии Повалий. На творческие вечера с участием Константина Меладзе Приходько больше не звали.

Отказ Меладзе от сотрудничества Приходько восприняла очень болезненно. У нее произошел эмоциональный срыв, после которого певица долго восстанавливалась. К тому же, у нее совсем не было средств. Первые концерты после возвращения на сцену были либо бесплатными, либо за символический гонорар. Приходько жалеет, что не накопила денег за время работы с Меладзе.