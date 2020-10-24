Прямой рейс из России в Танзанию через Красноярск запустят в ноябре

Москва, 24 октября. Первый рейс по маршруту Россия — Танзания с вылетом из Красноярска отправится в путь в середине ноября.

Выполнять полеты будет авиакомпания Royal Flight. Для этого маршрута задействуют самолеты Boeing 767. Первый рейс из Красноярска в Занзибар запланирован на 15 ноября. Далее самолеты будут летать в Танзанию один раз в 11 дней. Это направление из аэропорта Красноярска открывается впервые. Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что доступно оно будет в течение осенне-зимнего периода.

Популярный интернет-агрегатор по поиску авиабилетов показывает, что в настоящее время доступных билетов на прямой рейс из Красноярска в Занзибар нет. В качестве альтернативы предлагается полет с пересадкой в Москве. Минимальное время в пути около 1,5 суток, а стоимость билетов начинается от 33 тыс. руб.