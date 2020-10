Huawei запустила продажи FreeBuds Pro в России

Москва, 24 октября. Huawei запустила продажи новых беспроводных наушников под названием FreeBuds Pro в России. Об этом говорится на официальном сайте китайской компании.

FreeBuds Pro доступны в трех цветах "керамический белый", "мерцающий серебристый" и "угольный черный". Цена аксессуара составляет 14,9 тысячи рублей. Первым покупателям компания пообещала скидку в 1,5 тысячи рублей, а также умный браслет Huawei Band 4 в подарок.

FreeBuds Pro обладают режимом усиления голоса и уменьшают посторонние шумы.

Huawei launches the world’s first intelligent dynamic noise-canceling earphones — FreeBuds Pro — further establishing #Huawei as a pioneer & innovator in the True Wireless Stereo earphones field. #HuaweiFacts https://t.co/jAjvzIdiwz