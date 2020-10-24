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Huawei запустила продажи FreeBuds Pro в России

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Huawei запустила продажи FreeBuds Pro в России

Москва, 24 октября. Huawei запустила продажи новых беспроводных наушников под названием FreeBuds Pro в России. Об этом говорится на официальном сайте китайской компании.

FreeBuds Pro доступны в трех цветах "керамический белый", "мерцающий серебристый" и "угольный черный". Цена аксессуара составляет 14,9 тысячи рублей. Первым покупателям компания пообещала скидку в 1,5 тысячи рублей, а также умный браслет Huawei Band 4 в подарок.

"Первые в мире наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления", — говорится в описании аксессуара.

FreeBuds Pro обладают режимом усиления голоса и уменьшают посторонние шумы.

"Оставайтесь на связи с окружающим миром, не снимая наушники", — добавили представители компании.

Пользователи в настоящее время ждут выхода новых беспроводных наушников Mi Air 2 Pro компании Xiaomi. Федеральное агентство новостей рассказало, чего ожидать от нового гаджета, который в Сети уже окрестили дешевым аналогом AirPods Pro.

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