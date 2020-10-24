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Каменских умилила поклонников утренними нежностями с Потапом

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Каменских умилила поклонников утренними нежностями с Потапом

Киев, 24 октября. Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram нежное фото, показав, с чего начинается ее утро. Звезда запечатлела себя в объятиях любимого мужчины.

Судя по посту в соцсети, по утрам певица обычно обнимается со своим супругом — рэпером и продюсером Потапом. На снимке звезда выглядит крайне счастливой.

"Мое доброе утро. Люблю начинать так каждый день", — написала Каменских под фотографией.

Каменских умилила поклонников утренними нежностями с Потапом

Утренние нежности звездной пары умилили пользователей Instagram. Поклонники порадовались, что певица демонстрирует в соцсети что-то еще, кроме своих форм.

"Какие красивые!";

"С этого и надо начинать утро";

"Люблю, когда утро начинается с таких фоток";

"А взгляд какой счастливый! Будь всегда такой", — пишут в комментариях.

Подобные фотографии действительно редкость для Instagram-аккаунта Каменских. Певица часто публикует довольно откровенные снимки, которые вызывают возмущение ее подписчиков. При этом Потап, как оказалось, не только хорошо относится к подобным фото, но и сам часто является их автором.

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