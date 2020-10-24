Дорога по «Неклюдово-Золотово» досрочно открылась в Нижегородской области

Нижний Новгород, 24 октября. Движение по новой трассе "Неклюдово-Золотово" в Нижегородской области открыто на год раньше срока, заявили в правительстве региона.

Реализовать проект удалось за счет поддержки федерального правительства. Строительство было завершено на год раньше положенного срока, который был установлен властями региона. Об этом в ходе совещания рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами", — заявил глава региона.

Автодорога "Неклюдово-Золотово" была включена в комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. Он также входит в список национальных проектов. Длина трассы составляет 8,31 км. Общий объем финансирования составляет 4 млрд рублей.