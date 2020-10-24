Более 1,5 млн грузовиков проехало по Крымскому мосту

Симферополь, 24 октября. Трафик грузовых автомобилей по Крымскому мосту в 2020 году вырос на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года и составил 740 тысяч фур.

Как сообщается на сайте Упрдор «Тамань», больше всего грузовиков проехало в августе — 70 тыс машин. Рекорд был установлен 19 марта, когда всего за сутки по мосту проехало более 2,8 тыс автомобилей. Всего за два года по мосту проехало более 1,5 млн большегрузов.

При въезде на мост все грузовики взвешиваются с помощью специальной системы весогабаритного контроля. Она позволяет защитить инженерные конструкции от перегруза. Это необходимо для сохранения целостности дорожного полотна.

Напомним, что Крымский мост был открыт для грузовиков 1 октября 2018 года. Первыми по мосту проехали рефрижераторы с молочной и мясной продукцией, стройматериалами из российских регионов. Из Крыма на материк двигались машины с винами и сельхозпродукцией.