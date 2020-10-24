Власти Кубани ищут альтернативные решения в вопросе нехватки воды в регионе

Краснодар, 24 октября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил найти альтернативные решения в вопросе нехватки воды в домах жителей регионов. Сейчас из кранов течет вода лишь дважды в день, по полтора часа.

Причиной нехватки воды стала засуха, которая привела к тому, что водоемы и реки, питающие город, пересохли. Масштаб проблемы лично оценил глава региона, посетив Дивноморский водозабор, который обеспечивает водоснабжением Геленджик.

Реку, которая протекала тут ранее, губернатор не смог назвать даже ручейком. По его словам, в русле даже не осталось какой-то влаги.

"Но тем не менее проблему водоснабжения Геленджика надо решать. Решать уже альтернативными способами. Конечно, непредвиденная сегодня именно ситуация с климатическими явлениями, в том числе засуха, а засуха сегодня по всему краю, но, тем не менее, люди должны быть с водой", — заявил Вениаминов.

Из 35 скважин на водозаборе работают только 4, причина снова кроется в засухе. Объемы воды значительно снизились — с 20 тыс. кубометров до 8. Губернатор призвал продумать альтернативные решения проблемы, подчеркнув отдельно, что необходимо не просто их найти, но и приступить к реализации.