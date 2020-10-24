Попова одобрила введение ограничений по COVID-19 в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 24 октября. Главный санитарный врач России Анна Попова одобрила введение ограничений на фоне ситуации с COVID-19 в Ростовской области.

Такое решение она озвучила на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Жители Ростовской области стали более ответственно относиться к соблюдению требований медиков, отметила Анна Попова. В сложившейся ситуации важно своевременно выявлять инфицированных, подчеркнула главный санитарный врач России.

Особое внимание следует уделить наращиванию объемов тестирования граждан на коронавирус. Чтобы остановить распространение инфекции, нужно своевременно выявлять ее носителей, отметила Анна Попова. Василий Голубев пообещал, что власти сделают все возможное для увеличения объемов тестирования.