Американское посольство обратилось к гражданам США в Белоруссии

Минск, 24 октября. Американское посольство в Белоруссии посоветовало гражданам США запастись трехдневным запасом денег и продуктов питания перед истечением "ультиматума" со стороны бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Как сообщалось ранее, Тихановская выдвинула в отношении властей Белоруссии "ультиматум", в котором потребовала выполнения условий митингующих. В противном случае государство столкнется с новой волной протестных мероприятий.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 октября провел совещание с высшим руководством страны на фоне указанного "ультиматума".