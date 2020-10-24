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Американское посольство обратилось к гражданам США в Белоруссии

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Американское посольство обратилось к гражданам США в Белоруссии

Минск, 24 октября. Американское посольство в Белоруссии посоветовало гражданам США запастись трехдневным запасом денег и продуктов питания перед истечением "ультиматума" со стороны бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Как сообщалось ранее, Тихановская выдвинула в отношении властей Белоруссии "ультиматум", в котором потребовала выполнения условий митингующих. В противном случае государство столкнется с новой волной протестных мероприятий.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 октября провел совещание с высшим руководством страны на фоне указанного "ультиматума".

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