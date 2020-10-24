Тимати уверен, что Black Star ожидает полный провал

Москва, 24 октября. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уверенно заявил в Instagram, что лейбл Black Star ожидает полный провал.

Тимати в июле этого года объявил об уходе из Black Star inc. Артист заявил, что не собирается бросать музыку, а хочет стать "независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками" и записать новый альбом.

В Instagram Stories он опубликовал серию философских цитат. Многие фанаты решили, что Тимати обратился к лейблу и одному из его владельцев Павлу Курьянову (Пашу).

"Живи воспоминаниями. <...> Ты скоро поймешь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу", — написал рэпер.

Недавно в жизни рэпера произошло и другое важное событие — он расстался с моделью Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына. После Тимати шокировал общественность решением принять участие в шоу "Холостяк".

Фанаты ведут жаркие споры о личной жизни исполнителя. Дело в том, что в проекте появится модель Елена Белкина, которая очень похожа на экс-возлюбленную Тимати.