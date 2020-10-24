Пожар охватил нефтяную скважину «Капиевская» на севере Дагестана

Дагестан, 24 октября. Законсервированная нефтяная скважина "Капиевская" загорелась на севере Республики Дагестан. Пожарные выехали на место чрезвычайного происшествия.

Информация о погибших и пострадавших в результате пожара не поступала. Спасатели приступили к операции по нейтрализации последствий произошедшего возгорания.

В локализации горения принимают участие 18 человек и 6 единиц спецтехники. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 3 метра.

Очевидцы ЧП поделились уникальным роликом с места произошедшего. На опубликованных кадрах можно увидеть огненное пламя и поднимающиеся вверх черные клубы дыма.