Житель Новосибирска пытался достать паспорт и застрял в мусоропроводе

Новосибирск, 24 октября. Мужчина застрял в мусоропроводе на первом этаже жилого дома, пытаясь достать упавший туда паспорт, передает пресс-служба МЧС РФ по Новосибирской области.

Спасатели извлекли застрявшего 34-летнего мужчину по улице Пархоменко. По предварительным данным, гражданин пытался спасти свой паспорт из мусоропровода и не смог самостоятельно выбраться от туда.

"Прибыв на место спасатели действительно обнаружили мужчину", -— сообщает пресс-служба МЧС.

Сотрудникам МЧС пришлось взломать замок на двери помещения, куда падает мусор. На всю операцию у специалистов ушло порядка 18 минут. Спасенный гражданин отказался от госпитализации и медицинской помощи.