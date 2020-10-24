Россияне отказываются от путешествий в ожидании вакцины от коронавируса

Москва, 24 октября. Значительная часть россиян не готова путешествовать, пока не появится вакцина от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Booking.com.

Таких респондентов насчитывается 44%. Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран. Из них 40% россиян признались, что стали больше ценить возможность путешествовать и не будут воспринимать ее как должное. Примерно 48% участников опроса из России отметили, что у них значительно усилилось желание посмотреть мир.

О планах больше путешествовать в будущем заявили 54% россиян. Еще 42% респондентов, планируя поездки, намерены избегать общественного транспорта, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Около 44% россиян готовы носить маски в общественных местах.