Исследователи ищут ответ, откуда у крымских варваров было стекло

Симферополь, 24 октября. Вещи древних людей, найденные археологами близ села Опушки Симферопольского района, предадут особому химическому анализу. Также исследуют останки самих людей и животных, но уже с точки зрения генетики.

Об этом корреспонденту ФАН рассказала старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт археологии Крыма РАН", руководитель проекта "Открытая археология", президент благотворительного фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова.

По словам специалиста, будет исследован материал из могильников предгорного Крыма, который раскапывали на протяжении 30 лет. Ученые собрали весь материал, и сделали более 500 образцов (из 500 найденных вещей), из которых взяли пробу металла. Вещи хранятся в фондах Таврического музея Крыма.

Анастасия Стоянова пояснила, что ученым даст исследование химического состава находок:

"У нас есть два направления: первое — это исследование химического состава материалов, из которых сделаны древние вещи. Речь идет о бронзе, серебре и стекле. У нас много вещей из бронзы, это разнообразные предметы одежды — пряжки, застежки, а также всевозможные украшения, которые сделаны из бронзы или из серебра. Вторая категория вещей — это стеклянные сосуды или бусы. И вот цель исследований — узнать химический состав материала. Такой анализ делают московские коллеги из института археологии Российской академии наук и Московского госуниверситета МГУ, они на своем оборудовании узнают, например, состав стекла посуды, которая найдена в Крыму", - рассказала Стоянова. — рассказала Стоянова.

Подобные исследования дадут ответ на очень важный вопрос – откуда эти вещи попали в Крым. Это такое модное и набирающее направление в современной археологии исследование. В Крыму таких еще не проводилось, а для древнерусских памятников, для памятников центральной России, эпохи раннего железа, эпохи античности, эпохи средних веков таких анализов сделано уже довольно много, и уже есть понимание и представление, из чего конкретно сделаны те или иные вещи.

"Если мы находим условный сосуд в Крыму, то очевидно, что те варвары, то население, которое в первых веках нашей эры проживало в крымских предгорьях, оно не умело делать эти сосуды. У них не было для этого приспособлений и мастерских, поэтому важно понять, откуда эти люди взяли этот сосуд", — делится научный сотрудник.

Благодаря подобным анализам ученые могут проследить какие-то экономические, торговые связи древних людей.

"Нам сейчас понятно, что центр стеклоделия – это античный мир, это средиземноморье, это Италия, Северная Африка. Когда мы изучаем состав крымских изделий и сравниваем их с составом тех предметов, которые были обнаружен на территории Римской Империи, то мы можем легко восстановить торговые связи древнего населения Крыма с сопредельными и отдаленными территориями. Такой же эффект дают изучения предметов из железа. Что-то варвары изготавливали и в Крыму, например, какие-то примитивные браслеты, из местных сплавов. А что-то могло изготавливаться далеко отсюда, и нам очень интересно, где именно и как эти изделия сюда попали", — говорит Анастасия Стоянова.

Вместе с этим эксперт рассказывает, раскопанные крымскими археологами останки древних людей и животных подвергнут современному исследованию генома. Благодаря этому можно проследить этнические связи, преемственность, происхождение человека. Пока ученым трудно прогнозировать, какие-либо результаты. Причем первые заключения исследователей, скорее всего, появятся минимум через год.

"Это небыстрый процесс — год, два, три. Кроме того, надо понимать, что это весьма затратный проект, поэтому все зависит от финансирования наших коллег-генетиков. В основном они живут на гранты, которые дает федеральный Фонд фундаментальных исследований. Мы сейчас уже составили заявку, и от скорости ее рассмотрения зависит и скорость нашей работы. В любом случае, нужно понимать, что любая наука это не дело одного дня — надо немного подождать", — подчеркивает специалист.

А что касается химических изучений стекла или металла, то эксперты это проводят уже в рамках имеющегося гранта, который уже был поддержан фондом, и уже в следующем можно ждать первые интерпретации этого исследования и делать первые выводы.