Юрист рассказал россиянам, как бороться с коррупцией

Такой порок современных капиталистических отношений, как коррупция, многогранен. Она имеет множество форм и проявлений, с которыми может столкнуться каждый из нас. Что же это за формы, как их вовремя распознать и противостоять им, ФАН рассказал адвокат Андрей Козбанов.

Распространенные формы коррупции

По словам юриста, понятие коррупции давно вышло далеко за пределы передачи "зеленых" в конверте чиновнику. Оно подразумевает различные виды нарушений конституционных, административных, уголовных и иных норм права лицами, осуществляющими функции государственного управления во всех сферах деятельности. Среди них можно выделить:

— прямое или косвенное совмещение государственной и коммерческой должности;

— оказание определенного рода незаконных услуг, представление тех или иных льгот, выгод и преференций просителям за денежное вознаграждение;

— требование платы за услуги, которые входят в должностные обязанности;

— превышение должностных полномочий (использование своего влияния для решения своих или чужих вопросов);

— передача за вознаграждение важной информации, составляющей государственную тайну;

— открытие коммерческое единицы за счет средств госструктуры;

— спонсирование коммерческих организации за счет средств, идущих на государственные нужды;

— лоббирование интересов определенных лиц (особенно ярко это демонстрируется при проведении конкурсов, тендеров и так далее);

— протекционизм малоспособных работников.

Кроме того, по словам Козбанова, характерными для РФ формами коррупционных отношений и отношениями, таящими потенциальную возможность коррупции, являются рынок бюрократических услуг, чиновник на содержании, чиновничье предпринимательство, сети взаимных обязательств и экономика обязательств.

"Вывод очевиден: коррупция появляется там, где есть публичная власть, лицо, распоряжающееся государственными ресурсами и разрешительным правом для работы субъектов хозяйствования. Поскольку она возникает и процветает только во властных структурах, нельзя называть коррупционерами врачей, учителей. Они не торгуют долями публичной власти, а лишь продают свои услуги, профессиональное мастерство. На бытовом уровне, вне власти, это явление называется не коррупцией, а взяткой", — пояснил Андрей Козбанов.

Последствия коррупции

По словам адвоката, данное явление имеет крайне разрушительную силу не только для экономики, но и для направления "власть-общество". Так, выполнение обязательства государства перед народом становится затруднительным или вовсе невозможным, растет социальное напряжение, недоверие к высшим эшелонам власти, вследствие чего ставится под сомнение их легитимность, снижается уровень жизни граждан, ширится беззаконие, создаются угрозы демократическим институтам, поскольку население не видит нравственных стимулов участия в выборах.

"Помимо прочего, ухудшается инвестиционный климат, из страны утекают деньги. Кроме того, теряется значительная часть интеллектуального потенциала (когда талантливая молодежь не может учиться или работать, поскольку за взятки или по протекции это делают другие, менее одаренные личности)", — добавил Козбанов.

Как бороться с коррупцией

По мнению юриста, методов борьбы достаточно. Они направлены на предупреждение, обнаружение, пресечение и расследование коррупционных правонарушений, а также на минимизацию или устранение их последствий.

"Более используемым методом является ужесточение наказаний за подобные преступления, а также создание условий для своевременного обнаружения и пресечения факта коррупции. Также к перечню методов стоит отнести создание экономических механизмов, которые позволят лицам, наделенным особыми полномочиями и властью, зарабатывать достаточно, но в законных рамках, иметь возможность карьерного роста", — добавил Козбанов.

По его словам, из инновационных методов борьбы с коррупцией необходимо выделить возможность внедрения технологии блокчейн для хранения публичных данных, что предельно снизит возможность осуществления нелегальных коррупционных схем благодаря хранению информации в открытом реестре. Свою эффективность в борьбе с коррупцией доказала и просветительская работа.

Если с коррупционными проявлениями столкнулся обычный россиянин, то ему, заметил эксперт, стоит обратиться с соответствующим заявлением в МВД, ГУЭБиПК или ГУСБ.