Очевидцы рассказали о скончавшемся в аэропорту Кольцово мужчине

Екатеринбург, 24 октября. Мужчине стало плохо на борту самолета Новосибирск — Москва. Летное судно сделало вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, однако медики не смогли спасти пострадавшего.

Пассажир самолета рейса Новосибирск — Москва, который совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцова, скончался. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Очевидцы произошедшего рассказали, что ему стало плохо еще во время полета. Он потерял сознание прямо в воздухе. Самолет вынужден был пойти на снижение. Как только он оказался на земле — на борт поспешила бригада медиков. Врачи оказали первую помощь мужчине, однако его так и не удалось спасти.

Самолет экстренно сел в 7 часов утра, однако уже в 12:30 рейс снова отправился в Москву, чтобы доставить туда всех пассажиров, которые находились на нем.