Названы основные факторы, влияющие на курс рубля

Москва, 24 октября. Курсы рубля будет зависеть от внешнеполитических факторов, считает экономист Владислав Жуковский. В сложившихся обстоятельствах российская валюта может оставаться под давлением до января 2021 года.

Волатильность на рынке валют обусловлена грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт. Инвесторы пока не могут определить будущие изменения в экономике, что вызывает "болтанку" курса. Не исключено, что к 3 ноября доллар приблизится к коридору в 80-82 рубля. Дополнительные трудности становятся следствием пандемии коронавируса.

Также рубль остается под воздействием нефтяных цен — стоимость барреля в последние недели остается нестабильной из-за сообщений о второй волне распространения COVID-19 за рубежом. В текущей ситуации Жуковский рекомендует избежать вложения средств в доллары и евро, так как их стабильность может быть нарушена допэмиссией. Гораздо более защищенным активом сегодня является золото.