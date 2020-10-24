Johnson&Johnson продолжит тест вакцины от COVID-19 после смерти испытуемого

Вашингтон, 24 октября. Американская компания Johnson&Johnson возобновит испытания вакцины от коронавирусной инфекции, приостановленные после смерти одного из добровольцев.

Источники The Washington Post сообщают, что смерть испытуемого не связана с препараторам. Третий этап испытаний вакцины от COVID-19 продолжится в ближайшее время. Однако точная дата не называется.

Отмечается, что доброволец умер от инсульта. Расследованием этого инцидента занимался независимый комитет, который и пришел к выводу, что вакцина к смерти мужчины не имеет никакого отношения. Они также заявляют, инъекция не могла спровоцировать инсульт.

Разрешение на возобновление испытаний Johnson&Johnson получила 23 октября. Выдало его Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration). В настоящее время компания проводит подготовку к новым исследованиям.