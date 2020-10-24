Как президента Болгарии в Эстонии изолировали. Колонка Владимира Тулина

Официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Эстонию завершился невиданным скандалом. Теперь в Софии ищут виновных и перебрасывают ответственность друг на друга. Колумнист ФАН — о яркой иллюстрации того, что творится сейчас в ЕС и в Болгарии.

А все так хорошо начиналось. В 2015 году появилась инициатива "Три моря" (ИТМ), объединяющая 12 стран ЕС. Это именно все те страны, чьи народы в свое время строили социализм и коммунизм, а также непонятно как попавшая в эту компанию Австрия. Они сразу объявили о своих благих намерениях, которыми, как известно, вымощена дорога не только в ад, но и к "усилению внутренней интеграции в ЕС".

На сайте МИД Болгарии сообщается:

"Инициатива развивается как прагматичная платформа для сотрудничества, чей основной фокус — углубление интеграции стран региона между Балтийским, Адриатическим и Черными морями и создание большей связанности между ними по линии север — юг в области энергетики, транспорта, коммуникаций, информационных технологий, бизнеса".

На самом деле основной фокус тут — заставить эти страны покупать американский сжиженный газ по ценам выше российских и построить всю необходимую для этого инфраструктуру. Это Россия строит газопроводы за свой счет, а у США для этого есть сателлиты, которые не только подхрюкивают, но и за свой счет возводят терминалы для американского газа, как это сделали Польша и Литва, а также прокладывают дороги и коммуникации к американским военным базам. Этот факт, к моему удивлению, подтвердил и МИД Болгарии на странице своего официального сайта, посвященной ИТМ:

"По инициативе США на встрече в Бухаресте стартовала новая форма сотрудничества со странами — членами ИТМ — Партнерство для трансатлантического энергетического сотрудничества (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation). Болгария активно работает на всех встречах этого формата".

Здесь же сообщается, что для реализации этого сотрудничества создается инвестиционный фонд, в который Болгария вносит 20 миллионов евро. Причем располагаться он будет в Люксембурге. Это тоже такая традиция ЕС — деньги из Восточной Европы должны храниться в Западной. Если за проамериканскую интеграцию в рамках ИТМ можно не беспокоиться, то интеграция в других областях — миссия невыполнима. Причина проста и банальна — денег нет. Не было их и до пандемии коронавируса, а теперь все стало только хуже. Поэтому, какие инициативы, альянсы, советы, блоки, союзы не создавай, — денег от этого больше не становится.

В ИТМ одна страна председательствует год, и в октябре главы всех 12 государств собираются в ее столице и передают флаг ИТМ главе государства, которое будет председателем в следующем. До октября председателем была Эстония, а в 2021-м должна быть Болгария. Вот только в этой балканской стране уже почти четыре месяца ежедневно идут многотысячные протесты в крупных городах, на которых требуют отставки премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора Ивана Гешева. Кроме того, там время от времени предпринимают штурм парламента.

Протестующих открыто поддерживает президент страны Румен Радев. Так как и президент, и премьер-министр являются сторонниками вашингтонского обкома, или, говоря официальным языком, "поддерживают курс на дальнейшее евро-атлантическое развитие Болгарии", то западные СМИ об этих протестах особенно не распространяются, избитую полицией молодежь не показывают: в самом деле, это же не Белоруссия — "это совсем другое дело".

Для Румена Радева председательство его страны в ИТМ очень нужно, так как тогда главы 11 иностранных государств и даже, возможно, кто-нибудь из руководства США прилетят в Софию в октябре 2021 года. Это будет точно перед президентскими выборами, где он будет бороться за переизбрание.

Однако организацией официальных визитов президента за границу занимается МИД, который подчиняется премьер-министру, а он явно не заинтересован, чтобы нынешний глава государства остался во власти. Сотрудники МИД неоднократно заявляли, что из-за пандемии коронавируса было бы разумнее продлить председательство Эстонии в ИТМ до октября 2022 года. Но Румен Радев настаивал на своей поездке в Таллин и в результате прилетел туда, хотя девять глав государств ИТМ отказались от поездки, предпочитая участвовать в работе конференции в онлайн-режиме.

Однако по каким-то каналам власти Эстонии получили сообщение, что командующий ВВС Болгарии генерал Димитр Петров болен коронавирусом, а президент Радев встречался с ним за три дня до своего визита в Эстонию. В результате они отменили встречу президента Болгарии с главы Эстонии Керсти Кальюлайд и запретили ему и членам болгарской делегации покидать отель. Румен Радев утверждал, что он здоров и в доказательство, словно знаменем, размахивал справкой об отрицательном результате теста на коронавирус, который он сделал перед вылетом из Болгарии, но это не помогало.

Я попытался вспомнить — когда же было такое, чтобы действующего главу государства лишали свободы на территории другого? Похожий случай был, но не в демократической Эстонии, а в монархической Австро-Венгрии. Там, когда в 1914 году началась Первая мировая война, отдыхал на курорте военный министр Сербии Радомир Путник. Полиция его арестовала, но через несколько часов освободила и принесла извинения. Не знаю, принесли ли эстонские власти свои извинения президенту Болгарии, но на следующий день ему разрешили улететь на своем самолете домой и дали флаг ИТМ ему в руки. Про барабан на шею ничего не сообщается.

Вернувшись на родину, президент Радев первым делом публично обозвал правительство мутрами — этим словом в Болгарии неофициально называют участников группировок организованной преступности. Он выразил уверенность, что именно министерство иностранных дел сообщило эстонцам о заболевании генерала Петрова.

В ответ МИД выступил с официальным заявлением:

"Вопреки тому, что президент Радев назвал законно избранное болгарское правительство "мутри", оно готово организовать и провести председательство инициативы "Три моря", чьим лицом будет болгарский президент".

Как видите, президент и МИД Болгарии используют при общении друг с другом, так сказать, недипломатические слова. Остается надеяться, что до нецензурных не дойдет.

А в социальных сетях болгары гадают — когда же во всей этой истории будет найден "русский след"? Без него сейчас ни одно крупное событие не обходится. Одни шутят, что генерал Петров, с болезни которого все началось, был заражен коронавирусом от русского самолета, а другие — от русской водки.