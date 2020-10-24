Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser 300 в 2021 году

Токио, 24 октября. Японский автопроизводитель Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser 300 в сентябре 2021 года. Об этом пишет японский портал BestCarWeb.

Land Cruiser является одним из самых популярных автомобилей концерна Toyota. Обновленную флагманскую модель должны были представить минувшим летом, однако затем презентацию сместили на лето 2021 года.

Ожидается, что новая версия Land Cruiser получит другие габариты. Колесную базу планируют увеличить на 50 миллиметров — до 2900 миллиметров. Это позволит внедорожнику сохранять стабильность на высокой скорости.

Для покупки будет доступна комплектация с тремя рядами сидений. Также ожидается, что дисплей медиасистемы увеличится до 12,3 дюйма. Кроме того, поклонников Toyota ждет обновленная линейка двигателей. На японском рынке Land Cruiser 300 будет стоить на 500 тысяч иен (около 366 тысяч рублей) дороже, чем его предшественник.

Ранее Toyota Land Cruiser вошел в рейтинг самых угоняемых в России автомобилей. Также в список попал Land Cruiser Prado.