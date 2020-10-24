Лобода похвасталась идеальным загаром в Дубае

Абу-Даби, 24 октября. Бывшая участница группы "Виа Гра", ныне сольный проект Loboda показала фото в черном бикини. Светлана Лобода позировала для фото на пляже в Эмиратах.

Украинская певица похвасталась в Instagram точеной фигурой. Лобода решила, что отпуска в Турции, который она провела вместе с детьми, ей мало. Следующим пунктом назначения стали Эмираты.

В Дубае она позировала на пляже. Для эффектного снимка Лобода выбрала черный бикини под кожу. Гламурный образ она дополнила черной соломенной шляпой, солнцезащитными очками причудливой формы.

Крутые бедра певица подчеркнула ажурной цепочкой. Тонкую шею она украсила ниткой натурального жемчуга. При этом артистка не стала снимать нагрудный крестик.

Во время карантина Лобода здорово потрудилась над своим телом. Сразу видны косые мышцы живота, упругие ягодицы. Певица действительно в отличной форме, заметили поклонники.

"Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца", — подписала она снимок.

Подписчики решили, что Лободе с ее медовым оттенком волос и яркими карими глазами идет хороший загар. Под постом отметился украинский журналист Анатолий Анатольевич. Он попросил Лободу предоставить хоть одно фото из холодной Москвы и с пробками.

Оценила фото Лободы и супруга юмориста Александра Реввы — Анжелика. Она поставила три значка "огонь" и влюбленный смайлик. Аналогично отреагировала на образ Лободы главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина.