АТОР назвала самые востребованные регионы по продаже туров с кешбэком

Москва, 24 октября. Краснодарский край и Крым оказались самыми востребованными регионами при продаже туров с кешбэком. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кавказские Минеральные Воды замыкают тройку лидеров. Однако отрыв по количеству проданных путевок в Крым и Сочи значителен. По данным большинства опрошенных компаний, средний чек за тур составляет порядка 25-35 тысяч рублей, рассказали журналистам в АТОР.

Действие второго этапа программы кешбэка продлится до 5 декабря. Те, кто решит ею воспользоваться, впоследствии смогут вернуть 20% от стоимости тура и размещения в гостинице. Максимальная сумма, которую россиянин может получить обратно, составляет 20 тысяч рублей.