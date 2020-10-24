Фанаты обеспокоены отсутствием детей у Никиты Преснякова

Москва, 24 октября. Жена музыканта Никиты Преснякова, модель Алена Краснова похвасталась в Instagram фигурой в облегающем костюме. Фанаты обратили внимание на худобу девушки и признались, что обеспокоены отсутствием у нее детей.

Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился на Красновой в июле 2017 года. Судя по снимкам в социальных сетях, в паре царит настоящая идиллия.

Модель тщательно следит за своим внешним видом и регулярно занимается спортом. Форму для упражнений девушка часто выбирает, советуясь с подписчиками.

Так, Краснова опубликовала в Instagram Stories видеозаписи, на которых попозировала в топе и обтягивающих длинные ноги лосинах. Этот ролик, как и другие видео и фото в аккаунте девушки, вызвали у интернет-пользователей озабоченность. Некоторые признались, что переживают из-за отсутствия детей у "худой" Красновой.

"Очень худенькая, какие тут дети могут быть"; "А когда за малышом?!"; "Алла, небось, давно ждет правнука!!" — отметили комментаторы.

В минувший четверг в семье Пресняковых случилось прибавление. Певица Наталья Подольская родила сына Владимиру Преснякову-младшему. Мамой она стала во второй раз. Ребенок должен был появиться на свет только в ноябре, но судьба распорядилась иначе.