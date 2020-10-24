Захарова посоветовала немецким генералам подучить историю

Москва, 24 октября. Заявление генерал-лейтенанта ФРГ Йорга Фольмера об отношении НАТО к РФ свидетельствует, что европейские граждане стали забывать, кто их освободил во время Второй мировой войны. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Немецкий военнослужащий 21 октября попытался дискредитировать Москву, заявив, что российская сторона негативно влияет на отношения НАТО и Швеции. Йорг Фольмер отметил, что Североатлантический альянс воспринимает РФ в качестве противника.

Мария Захарова считает, что офицерам Германии следует подучить историю. СССР выступал против фашизма и нацизма. «Натовцы» видимо забыли, кто принес свободу народам Европы, заявила спикер.