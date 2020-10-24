Британские ученые назвали тревожную особенность второй волны коронавируса

Лондон, 24 октября. Оценку второй волне коронавирусной инфекции дали ученые из Великобритании, пишет Daily Mail. Они сообщили об изменениях в статистике летальных исходов.

Пациенты с тяжелой формой заболевания в период второй волны COVID-19 стали умирать в два раза быстрее. Об этом говорится в докладе британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты основывались на историях болезни более 76 тыс. граждан с коронавирусом.

Негативная динамика связана с тем, что заболевание научились более эффективно лечить. Медикам удается спасти как можно больше заразившихся граждан. При этом умирают те пациенты, у которых были серьезные хронические заболевания, считают ученые. К тому же на тяжесть протекания коронавируса могут влиять мутации COVID-19, не исключили исследователи.