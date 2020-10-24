Ивлеева пожаловалась на долгую разлуку со знаменитым мужем

Москва, 24 октября. Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева раскрыла некоторые детали съемок нового сезона "Орла и решки". На своей странице в Instagram звезда пожаловалась на трудности в работе.

"Мы всего лишь еще второй город снимаем, а по ощущениям, меня как будто уже месяц дома не было", — написала блогер.

Ивлеева сообщила, что команде, работающей над проектом о путешествиях в разгар пандемии, предстоит провести съемки еще в пяти городах. Это означает, что вернуться к своему знаменитому супругу — рэперу Элджею — телеведущая сможет не раньше, чем через три недели. Зато поклонники по достоинству оценили усилия Ивлеевой и ее коллег.

"Как же я скучала по Настюшке, по "Орлу и решке"; "Это, наверное, лучший сезон "Решки"; "Настя, отличные выпуски, молодец! Очень интересно смотреть", — похвалили подписчики ведущей новый сезон проекта.

Скорее всего, долгая разлука не повлияет на брак Ивлеевой. Ранее блогер рассказала, что счастлива с Элджеем, а также поделилась секретом счастливой семейной жизни с супругом.