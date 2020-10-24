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БелАЭС получила разрешение на выполнение программы пуска энергоблока

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БелАЭС получила разрешение на выполнение программы пуска энергоблока

Минск, 24 октября. Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на реализацию программы энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС. После завершения процедуры на станции пройдут проверки готовности к штатной работе.

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии изучил данные физических экспериментов и предоставил разрешение на дальнейшее введение реактора БелАЭС в эксплуатацию. В ближайшее время энергоблок начнет работу в соответствии с первым этапом программы. После реализации проекта атомную станцию ждет еще одна проверка и начало эксплуатации.

Белорусская атомная электростанция строилась в Гродненской области с 2011 года, общая стоимость проекта составляет около 9 млрд долларов. В качестве основном источника энергии на объекте используются разработанные "Росэнергоатомом" реакторы ВВЭР-1200, отличающиеся высоким уровнем экономической эффективности и безопасности.

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