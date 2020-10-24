Появилось видео с места пожара, где сгорела якутская семья

Саха, 24 октября. Следственный комитет РФ публикует кадры с места пожара в Якутии, где сгорели пять человек. Спасатели рассказали об обнаружении тел людей после тушения пожара.

Несчастный случай или неосторожность стали главными причинами в гибели семьи. По предварительным данным, на территории жилого строения произошло короткое замыкание.

В результате возгорания дома погибли 37-летняя женщина и четверо детей. Сотрудники МЧС рассказали, что человеческие останки были обнаружены после ликвидации пожара.

Следственный комитет публикует видео с места происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает экспертная группа, которой предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.