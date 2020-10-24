Врач рассказала, стоит ли Виторгану волноваться из-за разных глаз у дочери

Разный цвет глаз или по-научному гетерохромия — привлекательная особенность, редко встречающаяся у людей. Такую особенность получили дочери российского актера Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, главный врач "Клиники доктора Шиловой" Татьяна Шилова рассказала ФАН, что врожденная гетерохромия не опасна и придает человеку шарм.

Ирина Млодик показала фото младшей дочери Клары. На снимке можно заметить, что у годовалой девочки глаза разного цвета – один глаз карий, другой – серый. Жена артиста отметила, что старшая дочь Этель тоже имеет такую особенность. В комментариях к фото поклонники предупредили Млодик, что разный цвет глаз может быть опасен.

ФАН выяснил у профессора Шиловой, когда гетерохромия может представлять опасность. По словам офтальмолога, разный цвет глаз может быть врожденным или появиться со временем.

"Если у ребенка с рождения разница в цвете глаз, то она скорее всего не опасна. Гетерохромия может быть как внутри одного глаза, так и два глаза могут иметь разный цвет. Это определяется генетически. Цветность нашей радужной оболочки зависит от распределения меланина, то есть пигмента. Есть хромосомы, которые ответственны за цвет глаз – за синий, за карий. Это передается наследственно и выглядит красиво", — объяснила врач.

Шилова отметила, что при рождении у детей часто наблюдается гетерохромия. Цвет глаз формируется у человека только к трем годам и потом остается на всю жизнь.

"У ребенка до трех лет цвет глаз только формируется – дети рождаются с более блеклыми радужными оболочками, потом начинает вырабатываться пигмент. Цвет глаз у нас формируется только к трем годам. Если это врожденная особенность, аномалия, то это не опасно. Более того, это даже придает человеку определенный шарм – Дэвид Боуи, Деми Мур и другие знаменитости имеют такую аномалию", — успокоила врач.

Однако если гетерохромия появляется со временем, то это может свидетельствовать о заболеваниях, предупредила профессор.

"Есть ряд заболеваний, при которых эта разница появляется, — глаукома, нейрофиброматоз или онкологические заболевания — меланома. Если мама при рождении не замечала разницы, а к году у ребенка появилась гетерохромия, то это может быть опасно. Только офтальмолог может определить, насколько это опасное состояние", — добавила Шилова.

Кроме того, доктор обратила внимание, что набирает популярность искусственная коррекция цвета глаз – в погоне за оригинальностью люди меняют радужную оболочку одного глаза.

"Методы искусственного изменения цвета радужки всегда опасны — лазер или препараты. Есть капли, которые изменяют цвет радужки с голубого или зеленого на карий. Если это тревожит человека, то он может искусственно превратить с помощью капель светлую радужку в более темную или с помощью лазера осветлить цвет радужки", — рассказала Шилова.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков объяснил, почему нельзя носить цветные линзы вечером. По словам специалиста, цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их использовании необходимо придерживаться ряда правил.