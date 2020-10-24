Украинские силовики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ

Луганск, 24 октября. Украинские военные применили средства радиоэлектронной борьбы для создания помех работе беспилотников ОБСЕ в районах Попасной и Светлодарска. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Была замечена активная работа станций "Букавель-АД" 20 отдельного батальона РЭБ по подавлению каналов управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ в зонах ответственности 24 и 30 омбр ВСУ в районах городов Попасная и Светлодарск", - говорится в сообщении.

Такое поведение киевских силовиков фиксируется не в первый раз, военные и раньше использовали РЭБ в зоне проведения операций Организации по безопасности и сотрудничеству. Также отмечается, что за минувшие сутки новых огневых провокаций со стороны противника замечено не было.

Народная милиция Луганска ведет постоянное наблюдение за украинской армией. ЛНР строго придерживаются условий действующего перемирия, однако готовы по приказу командования оперативно отреагировать в случае изменения ситуации.

На фоне пандемии коронавируса в подразделениях Народной милиции принимаются все меры по недопущению распространения инфекции. Контроль осуществляет медицинская служба, регулярно проводится тестирование личного состава, выполняется комплекс противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось, украинское военное командование подвергает риску мирное население, размещая военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории.