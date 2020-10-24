Лолита объяснила, как похудела без «волшебных» таблеток и операций

Москва, 24 октября. Известная певица Лолита Милявская объяснила фанатам в Instagram, как похудела без «волшебных» таблеток и операций.

Лолита недавно пережила болезненный развод с теннисистом Дмитрием Ивановым. Пройдя через расставание, суды и самоизоляцию, она, как отмечали фанаты, заметно похорошела и сбросила не один десяток лишних килограммов.

Поклонники засыпают звезду вопросами и просьбами поделиться секретом похудения. Звучали даже предположения, что исполнительница избавилась от лишнего веса благодаря силиконовому кольцу с гидравлической манжетой, которая регулирует деятельность желудка, в частности создает чувство насыщения. Лолиту такие слухи лишь рассмешили. Она рассказала в новом посте, кому обязана шикарной фигурой.

"Еще раз подтверждаю, что никаких "волшебных" таблеток и операций я не делала. Процесс длительный, но так хорошо после.⁣⁣ Мария Ткачева — доктор по призванию и наследственно не в одном поколении", — написала звезда.

Исполнительница недавно рассказала поклонникам, что неожиданно для себя переболела коронавирусом. COVID-19 прошел у звезды без симптомов. Сданный ею тест показал наличие антител в организме.