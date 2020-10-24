Пиар-менеджер Савичевой объяснил "беременную" фотографию певицы

Пиар-менеджер Юлии Савичевой рассказал ФАН про "беременную" фотографию певицы.

Выпускница "Фабрики звезд", певица Юлия Савичева разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует беременной. В комментарии под снимком звезда написала, что "сейчас переживает непростое время". Фотография Юлии немного озадачила подписчиков, некоторые из них ошибочно поздравили артистку и ее мужа с предстоящим пополнением в семье.

Федеральное агентство новостей связалось с пиар-менеджером певицы Романом Петрухиным, который дал уточняющий комментарий к фотографии Савичевой, на которой певица позирует беременной.

"Юлия не беременна. Это архив фотографий. У Савичевой и ее мужа растет дочь Анна, ей три года", — уточнил представитель звезды.

Также пиар-менеджер Савичевой рассказал, что Юлия и ее супруг — певец и композитор Александр Аршинов — сейчас находятся в Москве, а их маленькая дочка в Португалии с родителями Александра.

Юлия Савичева и Александр Аршинов уже шесть лет в браке. В 2017 году звездная пара стала счастливыми родителями: в союзе родилась девочка, которую назвали Аня. Как признавалась сама Савичева, они с "мужем много лет пытались стать родителями", долгое время ничего не получалось. Врачи посоветовали паре отдохнуть, тогда Юлия и Александр отправились в Португалию. Вскоре певица узнала, что, наконец, станет мамой. Артистка признавалась, что из-за постоянной занятости и работы не сможет уделять все внимание дочери. Когда малышке исполнилось четыре месяца, Юлия улетела работать в Москву, а маленькая Аня осталась с бабушкой и дедушкой. Родители навещают дочку в другой стране раз в полтора-два месяца и очень часто общаются с ней по видеосвязи.

Ранее Юлия Савичева, заразившаяся коронавирусом, рассказала, как протекает ее болезнь. Она отметила, что давно так сильно не болела и назвала чудом то, что болезнь не закончилась госпитализацией.