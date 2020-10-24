Донбасс сегодня: ДНР под огнем ВСУ, на солдатах испытывают американскую вакцину от COVID-19

Донбасс, 24 октября. Украинские войска сгоняют танки и артиллерию к линии фронта. Солдат ВСУ скончался при испытании американской вакцины от коронавируса. Националисты активизировали покупку оружия из зоны ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Украины пять раз вела обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь открывался из минометов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Обстреляны четыре населенных пункта на мариупольском и донецком направлениях обороны.

ВСУ концентрируют тяжелую артиллерию

Командование силовой операцией Киева продолжает наращивать количество техники в Донбассе. Наблюдатели Народной милиции ДНР и ЛНР сообщают о стягивании передовыми армейскими частями Украины танков и артиллерии к передовой. Данную информацию подтверждают также и наблюдатели ОБСЕ.

За неделю в отчетах миссии значится 43 единицы запрещенной техники ВСУ, размещенной в границах населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории. Среди техники — танки, артиллерийские системы 152-мм калибра, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и др.

Не менее 15 боевых машин, зенитных установок и иной запрещенной техники выявили иностранные наблюдатели в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки украинских войск. В Народной милиции ЛНР сообщают о размещении противником вооружений в населенных пунктах и о прибытии новых эшелонов с боевой техникой на станцию «Рубежное» Луганской области.

Объемы продажи оружия из зоны ООС возрастают

Накануне местных выборов на Украине продажи оружия из зоны Операции объединенных сил активизировались, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. При этом, как отмечают дончане, усилился спрос на нелегальное оружие со стороны радикальных формирований Украины, таких как «Национальный корпус» (запрещен в РФ).

Посредниками в данных схемах выступают украинские волонтеры, которые вывозят из Донбасса оружие после его покупки или обмена у солдат ВСУ. К примеру, несколько дней назад военная контрразведка Службы безопасности Украины вскрыла сеть незаконной продажи оружия в Донецкой области. В схеме участвовало руководство 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

После проверки оружейных складов первого батальона бригады оказалось, что преступники успели реализовать 15 пистолетов и автоматов Калашникова, несколько ящиков патронов и десятки противопехотных мин. В СБУ возбудили уголовное дело против командира бригады и офицеров первого батальона. В Донецке отметили, что аналогичные схемы действуют в 54-й и 24-й отдельных механизированных бригадах ВСУ.

На украинцах испытывают американскую вакцину от коронавируса

Украина — полигон для биологических экспериментов США в процессе создания американской вакцины от коронавируса, утверждают в луганском управлении Народной милиции. В Старобельске Луганской области на зараженных COVID-19 военнослужащих украинской армии испытывают вакцину, произведенную в США.

Препарат ввели 12 солдатам, у восьми из которых был подтвержден коронавирус. В результате у болеющих военнослужащих стремительно ухудшилось состояние здоровья. Один солдат скончался. По официальной версии, это произошло из-за пневмонии, вызвавшей серьезную сердечную недостаточность.