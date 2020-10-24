Перепутавшую младенцев медсестру уволили из роддома в Дагестане

Махачкала, 24 октября. Перепутавшую новорожденных детей медицинскую сестру уволили из роддома за нарушение алгоритма выписки в Дагестане, сообщает пресс-служба Минздрава республики в соцсети Instagram.

Вопиющий инцидент произошел на территории Махачкалинского родильного дома №2. По предварительным данным, медсотрудница спутала младенцев-однофамильцев и отдала ребенка чужим родителям, говорится в публикации Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что оплошность медицинского персонала была исправлена в кратчайшие сроки. Допустившую непростительную ошибку медсестру уволили с работы. По данным министерства, также сняли с должности старшую медицинскую сестру отделения, а заведующему объявлен строгий выговор.