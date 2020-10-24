Лидер AmCham оценил сокращение ВВП России и США

Москва, 24 октября. Экономика России и США справляются с кризисными явлениями на фоне пандемии коронавируса лучше большинства государств.

Сокращение ВВП в 2020 году в обеих странах должно составить около 4%, несмотря на предыдущие прогнозы, согласно которым падение могло достичь от 6 до 10%, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, российская и американская экономики восстанавливаются, вопреки преувеличенным предсказаниям о страшных последствиях пандемии.

Касаемо американских компаний, работающих на территории РФ, отметил Родзянко, новые условия часто обсуждаются. Масштабные многонациональные предприятия ведут себя крайне осторожно, отдавая предпочтение удаленному режиму работы во всех допустимых случаях, акцентировал внимание глава палаты.