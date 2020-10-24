«Ахмат» извинился перед избитым арбитром

Грозный, 24 октября. ФК "Ахмат" принес извинения главному арбитру матча молодежного первенства России против московского "Спартака" Богдану Головко. Сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Представители "Ахмата" пояснили, что на Головко напал болельщик, выбежавший на поле после матча. Сотрудники службы безопасности вывели его за периметр стадиона.

"Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание", — подчеркнули в грозненском ФК.

Помимо этого, клуб принес извинения судье Богдану Головко, всем участникам матча и болельщикам.

Накануне Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет расследование инцидента.