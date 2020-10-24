Эксперты рассказали, как подключить смартфоны Honor и Huawei к Google

Москва, 24 октября. Эксперты на форуме XDA Developers рассказали пользователям смартфонов Honor и Huawei, как подключить сервисы Google.

Американские власти запретили китайской компании Huawei использовать на своих гаджетах набор сервисов Google Mobile Services. Он включает такие популярные приложения, как Google Play и Google Maps. Энтузиасты стали искать способы обойти запрет и вернуть Google на смартфоны. Один из них — через приложение Googlefier.

На форуме объяснили, что для начала нужно загрузить и установить специальный файл, затем предоставить приложению нужные разрешения и следовать инструкциям на экране. Установка займет около пяти минут, после чего пользователю предложат войти в учетную запись Google.

На этой неделе Huawei представила новый модельный ряд смартфонов Mate 40. В него вошли гаджеты Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+.