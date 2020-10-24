Хабиб Нурмагомедов обошел Бузову по популярности в Instagram

Москва, 24 октября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опередил певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram. Новостями бойца смешанных единоборств интересуются 22,1 млн подписчиков.

У Бузовой в Instagram всего 22 миллиона подписчиков. В Книгу рекордов России артистка попала благодаря огромному количеству подписчиков в соцсетях в РФ и СНГ. Ее также признали самой влиятельной девушкой в Сети.

Однако эти достижения "переплюнул" Нурмагомедов. Вероятно, его поклонники решили, что именно боец заслуживает носить звание самого популярного россиянина. Он легко побил рекорд Бузовой. Не исключено, что рост аудитории Instagram Нурмагомедова связан с предстоящим боем с Джастином Гейджи. Россиянин встретится с американским противником 24 октября.

Поединок двух звезд UFC принимает Абу-Даби. Гейджи претендует на чемпионский пояс, а Хабиб будет защищать свой титул. На звание лучшего в легком весе ранее претендовали Конор МакГрегор и Дастин Порье, но обе попытки оказались неудачными для противников Хабиба.

"Совсем немного осталось до заветного боя. Верим и ждем победы! Наш чемпион — вперед", — пишут поклонники.

Напомним, что 3 июля ушел из жизни отец и наставник Хабиба Абулманап Нурмагомедов. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Это стало большим ударом для Хабиба. Боец некоторое время пропал из поле зрения журналистов. Потом он решил вернуться к тренировкам и сохранить титул чемпиона UFC ради памяти о своем отце.