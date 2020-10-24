Тело новорожденного нашли в туалете на АЗС в Турции

Стамбул, 24 октября. Полиция задержала мать новорожденного, чей труп был обнаружен в туалете на АЗС в провинции Болу, пишет News-turk.

Беременная жительница Турции направлялась на автобусе из Эрзурума в Стамбул. Во время ночной поездки 22 октября у 39-летней женщины начались схватки. Водитель автобуса заехал на автозаправочную станцию в провинции Болу. Пассажирка отправилась в туалет на АЗС, где и родила малыша. Правоохранители пока не установили, ребенок родился живым или мертвым. Его бездыханное тело в мусорной урне обнаружил уборщик. Он незамедлительно сообщил о находке в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность матери, бросившей младенца, и задержали ее на автовокзале в Стамбуле. В ближайшее время ее этапируют в провинцию Болу, где она предстанет перед судом за убийство новорожденного.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что беременная женщина погибла в ДТП в Турции. Она не пережила аварии мотоцикла с припаркованным автомобилем в городе Дюздже.