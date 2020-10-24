«Автостат» подсчитал затраты на эксплуатацию самых популярных кроссоверов

Москва, 24 октября. Эксперты аналитического агентства "Автостат" рассказали, каким из самых популярных в России кроссоверов владеть выгоднее всего.

По данным агентства, в тройку самых популярных в РФ автомобилей сегмента SUV (C) входят KIA Sportage, Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. Эксперты отметили, что автомобиль немецкого концерна VAG будет стоить дороже, чем, например, его корейский собрат, однако в итоге в эксплуатации Tiguan окажется экономичнее.

При составлении рейтинга аналитики оценивали комплектации с полным приводом, автоматической коробкой передач и мощностью двигателя около 150 лошадиных сил. Также в качестве параметров были заданы срок владения пять лет и пробег 100 тысяч километров. В расходы на владение кроссовером эксперты включили ОСАГО, КАСКО, налог, бензин, техобслуживание, приобретение резины и потерю стоимости.

Оказалось, что владение Volkswagen Tiguan с двигателем 1,4 литра в среднем обойдется в 21 678 рублей в месяц (1 300 720 рублей за пять лет). На втором месте по экономичности эксплуатации оказался KIA Sportage (23 056 рублей в месяц или 1 383 387 за пять лет). Кроссовер Toyota RAV4 занял последнее место с результатом 25 433 рубля в месяц (1 526 032 за пять лет).

Ранее эксперты составили топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом. Владельцы этих авто реже других сталкиваются с техническими проблемами.