Пьяные гонки двух девушек по Южно-Сахалинску привели к смерти

Южно-Сахалинск, 24 октября. Две девушки устроили пьяные гонки по Южно-Сахалинску, которые закончились смертельным ДТП. Теперь для одной из выживших в аварии девушки подруги просят срочно сдать кровь.

По данным местных СМИ, девушки устроили бурную вечеринку накануне вечером.В какой-то момент просто употреблять спиртное им показалось мало и они решили устроить гонки по ночному городу. В итоге около пяти часов утра по местному времени их Lexus на скорости 150 км/ч протаранил дорожное ограждение на перекрестке улиц Мира и Пограничная.

По данным местных СМИ, иномарка чудом не снесла машину, ехавшую в этот момент по встречной полосе. В противном случае жертв было бы больше.

В итоге в дорожной аварии выжила только одна девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, ее доставили в реанимацию. Водитель Lexus умерла прямо на месте ДТП.

Теперь подруги выжившей опубликовали в Instagram объявление с просьбой сдать кровь, чтобы помочь девушке. Однако в комментариях другие пользователи выразили не сочувствие, а осуждение. По мнению участников обсуждения, подруги поступили крайне безответственно, ведь они подвергали опасности и других людей, которые могли в это время находиться на улице или проезжей части.