МИД Киргизии заявил о причастности других стран к беспорядкам в Бишкеке

Бишкек, 24 октября. Одними из организаторов беспорядков в Киргизской Республике были представители других государств. Об этом заявил министр иностранных дел страны Руслан Казакбаев 24 октября.

Провокаторы работали не только внутри Киргизии, но и за ее пределами, подогревая протестные настроения, уверен глава МИД. Казакбаев не подкрепил свои слова доказательствами.

Беспорядки в Бишкеке были спровоцированы результатами выборов в парламент. Граждане посчитали их нелегитимными и потребовали провести новое голосование. В результате протестов в отставку ушли президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и спикер парламента Канатбек Исаев.