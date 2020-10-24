Зонд из США рискует не довезти до Земли образцы грунта с астероида Бенну

Нью-Йорк, 24 октября. Созданный в Соединенных Штатах космический зонд OSIRIS-REx начал терять образцы грунта, которые были собраны на поверхности астероида Бенну, передает NASA.

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства изучили полученные 22 октября снимки с аппарата. Данные подтвердили, что зонд набрал больше образцов грунта, чем планировалось. Всего на борту находится 60 г материала. Из-за перегруза происходит потеря части собранного на астероиде Бенну грунта.

"Изображения показывают, что любое перемещение аппарата и инструмента TAGSAM может привести к утере новых образцов грунта", — заявили в NASA.

Если ситуация не изменится, то ученые не получат на анализ собранных материалов. Поэтому, для их сохранения, специалисты из Соединенных Штатов приняли решение воздержаться от процедуры измерения массы грунта. Капсулу с космического зонда планируют доставить на Землю в 2023 году.