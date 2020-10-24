Юрист оценил идею применять водительские права для идентификации личности

Водительские права в качестве средства идентификации личности упростят жизнь россиянам. Об этом в комментарии ФАН рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славно.

Ранее Минэкономразвития России выступило с предложением использовать водительское удостоверение в качестве документа при упрощенной идентификации.

"В некоторых странах водительские удостоверения имеют чип, в котором хранится вся информация — данные паспорта, водительские права и страховка. Когда-нибудь мы тоже до этого дойдем. В моей сумке сейчас лежат паспорт, права, страховка и все документы на машину. И СНИЛС, хотя я не знаю, зачем он мне нужен. Мы живем в 21 веке. Почему бы действительно не занести в водительские права всю необходимую информацию о человеке, чтобы при необходимости предъявлять эти права?" — пояснил Дмитрий Славно.

Он обратил внимание, что можно ввести для использования водительских прав специальный пин-код, чтобы защитить их от кражи злоумышленников.

"Мы к этому идем. Это, конечно же, плюс. Мы подходим в этом плане к странам Европы, где используется один документ практически для всего. Один документ — это лучше, чем кипа документов", — заключил Дмитрий Славно.

Дополнительный документ для идентификации личности необходим при совершении ряда банковских операций. Например, при переводе свыше 15 тысяч рублей без открытия счета. Обычно клиента просят предоставить паспорт и ИНН или СНИЛС. Далеко не всегда они оказываются у россиян при себе. Предлагается расширить перечень документов за счет водительского удостоверения.

Проект был направлен на рассмотрение в кабинет министров. Если поправки будут одобрены, то вступят в силу уже через полгода. Это упростит взаимодействие граждан и финансовых организаций.