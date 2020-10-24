Кризис среднего возраста — интересный феномен, в основе которого лежат две составляющие — "кризис" и "средний возраст". "Кризис" в переводе с греческого означает перелом, резкий переход из одного качества в другое. Понятие среднего возраста за последние пару десятилетий сильно сдвинулось в сторону увеличения цифр. Вместе с ними сдвинулся и сам кризис среднего возраста.

Что же такое это такое — кризис среднего возраста? Нужно ли его бояться и как без потерь пережить данное состояние? Об этом ФАН спросил практикующего интегрированного психолога Сашу Строгонову.

По мнению собеседницы ФАН, кризис среднего возраста, или, как чаще в настоящее время его называют, экзистенциальный кризис, — это, по сути, кризис бытия. Человек подводит итог половины своего жизненного пути и мысленно выставляет себе оценки за достижения. Что-то вдруг оказывается малозначимым, что-то — недостижимым, от чего-то приходится отказываться. Все это выливается в эмоциональные переживания, окрашенные грустью, тревогой и опустошенностью.

"Эти переживания вполне нормальны, их не стоит пугаться, — говорит Саша Строгонова. — Преодолев некоторый рубеж, человек обретает бесценный опыт и более ясный взгляд на жизнь в целом".

Что считается кризисом среднего возраста и какие временные границы он имеет?

"Возрастной период кризиса примерно такой: у мужчин — 45–55 лет, у женщин — 40–50 лет. Однако нужно отметить, что это лишь общие цифры и жизненный опыт у каждого уникален, так что кризис может прийти раньше или позже", — разъясняет наш эксперт.

От депрессии или подавленного состояния его можно отличить по длительному сниженному эмоциональному состоянию, связанному с переоценкой своей личности и жизни.

Если с переоценкой личности — все более или менее понятно, то самое важное в кризисе среднего возраста — это переоценка жизни. Круг широк — семья (с этим ли партнером я хочу идти до конца), работа (на этой ли должности я хочу работать), социум (нужны ли мне эти друзья, этот город, жизнь, которая есть сейчас).

Очень часто человек осознает, что прожил не ту жизнь, о которой мечтал, и ему кажется, что вряд ли он сможет что-то изменить, ведь времени остается мало — впереди старость. И начинаются поиски нового направления.

Отличается ли кризис среднего возраста у мужчин и женщин?

Долго считалось, что подобные кризисные переживания — удел мужской половины человечества. Но с усложнением социальной иерархии и проявления у женщин более активной социальной позиции все чаще говорят о том, что у кризиса среднего возраста не существует гендерных отличий. Переживания и переоценка жизненных ценностей происходит как у мужчин, так и у женщин. Меняется гормональный фон, либидо, появляются первые признаки старения.

Но многие важные моменты все-таки отличаются. Мужчины достигают своего сексуального пика, и количество тестостерона естественным образом идет на спад. Для тех, у кого сексуальные отношения занимали верхнюю строчку в списке возможностей самоутвердиться, эти изменения вызывают тревогу. Не все джентльмены готовы принять тот факт, что они постепенно перестают интересовать женщин как объект вожделения.

Что касается социальных факторов, то нужно признать, что до сих пор на мужчину возлагают гораздо больше ожиданий в плане карьеры, финансов, обеспечения семьи. Мужчина, независимо от своих природных качеств, позиционируется как победитель. Часто в период кризиса среднего возраста мужчина отчетливо видит свои ограничения и целый ворох нереализованных планов. Это вызывает приступы дисфории и тоски. Либо напротив: все задуманное реализовано, и непонятно, к чему теперь стремиться.

У женщин немного иначе. Их также настигает страх перед старостью, однако он больше связан с увядающей молодостью и страхом одиночества, а не с "интимным" старением.

Важно отметить, что интенсивность кризиса среднего возраста зависит от множества факторов: социальный статус, семейное положение, работа, эмоциональный интеллект, характер, образ жизни и так далее, а также эмоциональной травматизации человека на протяжении его жизненного пути. Чем больше было травм — тем более "жестко" может проходить кризис. Именно с травматизацией помогает разобраться психолог — самостоятельно с подобными проблемами справиться крайне сложно.

Чем отличается кризис среднего возраста от других кризисов в жизни человека?

Во время кризиса среднего возраста человек переоценивает все сферы своей жизни, а не фокусируется на чем-то одном. Переоценке подвергаются многие составляющие внутреннего мира: личные убеждения, родительские установки, шаблоны поведения и способы выстраивания жизни, сценарии, которыми неосознанно человек живет. Вдруг приходит осознание того, что дальше так жить не хочется, но в то же время как жить иначе — непонятно. Отсюда внутренние и внешние метания: "Я хочу все бросить, поменять", "Я хочу уволиться с работы, завести новые отношения", "Я хочу в экстремальное путешествие", "Я хочу все продать, поменять образ жизни" и так далее.

С какими ключевыми проблемами сталкиваются те, кто переживает кризис среднего возраста?

"Резко меняются приоритеты. Если раньше радость и счастье приносили одни вещи, то в период кризиса те же самые вещи уже не приносят удовлетворения", — пояснила Саша Строгонова.

Как уже упоминалось выше, проблемы могут быть обусловлены как изменением физиологических факторов, так и сменой социальных приоритетов. Физиологические изменения мы уже разобрали. Что же касается социальной сферы, то возникает парадоксальная ситуация. Жизненные маячки и ориентиры, по которым человек выстраивал свой путь, больше не работают. Часто в этот период человек вспоминает забытые детские хобби, покупает мотоцикл или идет покорять Эверест. И это тоже часть переживания своего старого опыта, от которого можно оттолкнуться, чтобы создать новый.

Каковы симптомы у людей, переживающих кризис среднего возраста?

Пожалуй, самым очевидным симптомом является сниженный фон настроения в течение продолжительного времени. Это нельзя спутать с временным ухудшением настроения или усталостью. Кратковременную потерю жизненного тонуса легко восстановить, сменив обстановку или отдохнув. Кризис, затрагивающий жизненные смыслы, требует более длительной проработки и внимательного отношения.

Симптомы разделяются на обсессивные (мысли) и психофизиологические.

Деструктивные обсессии : "Я уже никогда не стану…", "У меня морщины, седина — это ужасно", "Никогда не был успешен и начинать поздно", "Если бы я только смог вернуться, то все сделал бы по-другому и не находился бы сейчас в этом болоте", "В 25 лет некоторые имеют все, а что я в свои 40?" и так далее.

: "Я уже никогда не стану…", "У меня морщины, седина — это ужасно", "Никогда не был успешен и начинать поздно", "Если бы я только смог вернуться, то все сделал бы по-другому и не находился бы сейчас в этом болоте", "В 25 лет некоторые имеют все, а что я в свои 40?" и так далее. Психофизиологические симптомы: чувство апатии, жалость к себе, ощущение опустошенности, тупиковости происходящего, падение интереса к противоположному полу или, наоборот, нездоровый интерес к сексу и смене партнеров, желание сбежать, суицидальные мысли, гнев, резкая смена интересов, хобби, появление или усугубление вредных привычек.

Все ли проходят кризис среднего возраста? Нужно ли с ним как-то бороться?

Переоценку своего опыта в норме проходят все. Но не все сталкиваются при этом с депрессивным состоянием. Для некоторых период переосмысления опыта проходит почти бессимптомно, незаметно. Хорошая новость от американских исследователей экзистенциональных глубин: на самом деле люди среднего возраста более удовлетворены своей жизнью, чем молодое поколение, и острый кризисный этап переживает лишь четверть перешагнувших 40-летний рубеж.

Психологи считают, что за ширмой «кризиса среднего возраста» часто скрываются общие проблемы неудовлетворенностью жизнью. Это может быть как нелюбимая работа, так и желание создать семейные отношения с другим человеком.

"Бороться нужно, но осторожно и грамотно, — убеждена Саша Строгонова. — Если человек проходит кризис остро, то лучше всего обратиться за помощью к психологу".

Как пережить кризис среднего возраста?

Как и любой кризис в жизни человека, этот переломный период требует некой паузы, остановки. Конечно, в идеале кризис среднего возраста лучше переживать в кабинете психолога, выводя смутное недовольство в осознанную проблему. Если же по разным причинам такой возможности нет, следуйте простым правилам: