Москва, 24 октября. Средний размер ипотеки в сентябре достиг своей рекордной отметки и составил 2,9 миллиона рублей, что больше прошлогоднего показателя на 11,6%. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, на рост среднего чека по ипотечным кредитам можно объяснить несколькими факторами.

"Во-первых, следует обратить внимание на рост спроса на недвижимость и, как следствие, рост спроса на займы. Этому, в каком-то смысле, поспособствовали программы субсидирования процентной ставки от государства. Во-вторых, рост чека на прямую зависит от роста стоимость жиль", — объяснил эксперт.

Средний чек ипотечного кредита москвичей гораздо выше показателей других регионов. В среднем по стране этот показатель составляет 2,5 миллиона рублей, а в столице — 4,82 миллиона рублей.

По мнению Лагуткина, к концу текущего года средний чек по ипотечным займам может превысить 3 миллиона рублей, а по Москве — 5 миллионов.

Высокий спрос на ипотеку среди россиян поддерживается программой льготного кредитования под 6,5%. На сегодняшний день она действует до 1 ноября. Однако президент Владимир Путин на прошлой неделе предложил продлить программу до середины 2021 года на фоне непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Обязательным шагом на пути к приобретению собственного жилья является оценка квартиры для ипотеки. Ранее эксперт рассказал, что нужно сделать будущим собственникам, чтобы пройти этот этап.