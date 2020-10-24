Система уведомительной маркировки лекарств заработала в России

Москва, 24 октября. Минздрав РФ и Минпромторг РФ запустили программу маркировки лекарств в стране. Система маркировки пока будет проходить в "уведомительном" режиме, сообщили в ведомстве.

Временный уведомительный режим позволит россиянам приобретать лекарства в ускоренном режиме, объяснили в ведомстве. По информации Минпромторга, некоторые фармацевтические организации столкнулись с технической неготовностью работы с маркированными препаратами.

Обязательная маркировка лекарств поможет уберечь россиян от поддельных медикаментов, напомнили в Минпромторге РФ. Задержек при покупке лекарств из-за маркировки в России не будет, заверили в ведомстве.